Moet Pogacar ook vrezen? Zonneveld trekt alarmerende conclusie over UAE na de Giro

UAE Team Emirates-XRG is er niet in geslaagd om voor de tweede keer op rij de Giro te winnen. Vooral de samenwerking in de ploeg van Tadej Pogacar roept vragen op.

Zonder Tadej Pogacar aan de start roken heel wat renners bij UAE Team Emirates-XRG hun kans in de Giro. Juan Ayuso en Adam Yates waren de kopmannen, maar ook Isaac Del Toro en Brandon McNulty wilden zich laten zien. Del Toro deed dat uitstekend en droeg elf dagen de roze trui, maar McNulty leek enkel en alleen met zijn eigen klassement bezig te zijn. De Amerikaan werd uiteindelijk negende in de Giro, maar veel koopt UAE daar niet mee. UAE zonder Pogacar is geen ploeg Vooral in de voorlaatste rit riepen de acties van McNulty vragen op. Toen EF en Carapaz versnelden aan de voet van de Finestre, stuurde hij gewoon uit met roze trui Del Toro in zijn wiel. De Mexicaan moet het gat alleen dichten. "En die komt boven op Sestrière gewoon mee met Del Toro, hè", merkte Thijs Zonneveld op bij In De Waaier. McNulty kwam in de vallei weer bij Del Toro, maar wachtte lang om zich op kop te zetten van het groepje. "Dat zegt gewoon heel veel over het team UAE, wat voor een groot deel gewoon geen team is", zegt Zonneveld nog. Zal dat vanaf zondag met Pogacar opnieuw anders zijn in de Dauphiné en in juli ook in de Tour?