"Net als Van der Poel": moeder schrijft emotionele brief aan bidongooier nadat nieuweling blessure oploopt

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Tijdens Parijs-Roubaix gooide een toeschouwer een bidon in het gezicht van Mathieu van der Poel. Een nieuweling is nu hetzelfde overkomen tijdens zijn wedstrijd Vermarc Cycling Project.

De 16-jarige Maxime Smits uit Lille kreeg tijdens de Vermarc Cycling Project in Rotselaar een drinkbus naar zich gegooid in de laatste ronde. Hij liep daarbij een schouderblessure op en zijn moeder schreef op Facebook een open brief.

"Beste wielerliefhebbers en – vooral – jij, de onbekende langs de weg tijdens de Grote Prijs Vermarc in Rotselaar. Vandaag willen we iets kwijt. Iets dat misschien onbezonnen begonnen is, maar eindigde in een klap."

"Letterlijk. Op de schouder van Maxime Smits. Maxime, tweedejaarsnieuweling en bovenal een kerel met een groot hart voor de koers. In de laatste ronde, op het scherpst van de snee, wanneer er geen bevoorrading meer toegelaten is, kreeg Maxime een volle bidon tegen zich aan gesmeten."

Zoals Van der Poel in Parijs-Roubaix

"Deze was precies en goed gericht op de schouder. Niet zomaar een tikje. Een mokerslag, net zoals die van Mathieu van der Poel in Parijs-Roubaix. Alleen is Maxime geen prof met miljoenen ogen op zich gericht."

"Dit was geen foutje dat je kan wegwuiven met een “oeps”. Dit was een impact. Fysiek én mentaal. Maxime eindigde zijn koers met pijn, met teleurstelling en met vragen die hij niet kan beantwoorden. Wie deed dit? Waarom? En vooral: waarom zeg je niks?"

"Aan jou, onbekende: als je dit leest dan weet je dat dit om jou gaat. Misschien voelde je je schuldig, misschien durfde je niks te zeggen, misschien dacht je dat niemand het zag. Wel, wij zagen het wél. Maxime voelde het. En zijn ouders zagen zijn tranen."

"En toch… willen we je niet met de vinger wijzen. Niet om je te straffen. Niet om je te vernederen. Maar om je de kans te geven recht te doen aan wat krom liep. Durf je? Heb je het karakter dat we in elke wielrenner willen zien? Vechten voor rechtvaardigheid, ook als dat betekent dat je moet toegeven dat je fout zat?"