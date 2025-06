Perfect weekend voor Visma-Lease a Bike: Van Aert onthult hoe hij dat vierde

Visma-Lease a Bike sloot de Giro af met een tweede ritzege van Olav Kooij. Het perfecte slotweekend voor de Nederlandse ploeg, met ook de eindzege van Simon Yates.

Visma-Lease a Bike demonstreerde in de slotkilometer van de Giro nog eens waarom het een van de sterkste ploegen is. Affini trok zo'n 700 meter door en zette Van Aert en Kooij af op zo'n 350 meter van de streep.

Van Aert moest Kooij maar zo'n 200 meter verder brengen, de Nederlander maakte het werk af en pakte zijn tweede ritzege. "Opnieuw alle credits aan Edo", zei Van Aert. "Hij reed zo hard dat niemand er nog voorbij kwam."

"We wisten dat er op 400 meter van de finish een versmalling zat, gevolgd door een chicane. Daar wilden we absoluut op kop zitten en dat is gelukt", legde Van Aert uit. "Olav ging vroeg aan, maar hij was gewoon de snelste."

Feestje bij Visma-Lease a Bike?

"Zaterdag knechtte ik voor Simon, vandaag (zondag, nvdr.) mocht ik Olav helpen. Dat we het zo kunnen afronden, is gewoon prachtig." Een perfect weekend dus voor Visma-Lease a Bike, zal Van Aert dat stevig vieren?

"Sightseeing in Rome? Daar hebben we misschien geen tijd voor. Maar eentje drinken, dat gaat sowieso gebeuren." Binnenkort vertrekt Van Aert ook weer op hoogtestage, op 5 juli staat hij aan de start van de Tour.