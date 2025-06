Ploegleider neemt na veertien jaar afscheid van Lotto en wijst naar jongere renners

Lotto neemt eind dit jaar afscheid van ploegleider Marc Wauters (56). Het is zijn eigen beslissing en hij heeft daar ook zijn redenen voor.

Sinds 2012 is Marc Wauters ploegleider bij Lotto, zo'n 100 dagen per jaar. Zo was hij er dit jaar al bij tijdens de Strade Bianche, Waalse Pijl, Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Catalonië en Romandië.

Dit jaar zal hij ook nog de Elfstedenronde de, Baloise Belgium Tour, Tour de France, Ronde van Spanje en het blok Italiaanse najaarskoersen met onder meer Ronde van Lombardije voor zijn rekening nemen.

Kloof tussen Wauters en jonge renners te groot geworden

Daarna stopt Wauters als ploegleider. "Ik merk dat de kloof tussen mezelf en de jonge renners steeds groter wordt. De rol van ploegleider is niet meer dezelfde als toen ik er in 2012 mee begon", klinkt het bij Het Nieuwsblad.

Volgens Wauters is hij door de komst van diëtisten, psychologen en trainers slechts een schakel in het geheel geworden. "Je invloed die je had, is door de jaren heen onmiskenbaar afgenomen", stelt Wauters.

Hij stak wel telkens veel werk in zijn presentaties van het parcours. "Op het moment dat een renner tijdens een grote ronde ontwaakt, heb ik vaak al 2,5 uur aan een presentatie gewerkt." Zo hielp Wauters vorig jaar Campenaerts aan zijn ritzege in de Tour.