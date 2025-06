Ploegleider van Isaac Del Toro kruipt door het stof en geeft meerdere fouten toe

Isaac Del Toro verloor op de voorlaatste dag van de Giro zijn roze trui aan Simon Yates. Bij UAE Team Emirates-XRG beseffen ze dat er fouten zijn gemaakt.

"We hebben Yates onderschat", geeft ploegleider Fabio Baldato toe bij Bicisport. "Hij was zaterdag uitmuntend. Kijk maar naar zijn klimtijd op de Finestre (een nieuw record, nvdr.). Daarachter was er een mentale en fysieke strijd tussen Isaac en Richard Carapaz.

"Dat is helaas hoe het gegaan is. De sterkste en slimste heeft gewonnen", verwijst Baldato naar Yates. Maar bij UAE maakten ze ook tactische fouten door Del Toro te lang alleen op Carapaz te laten focussen.

"De instructies waren om Carapaz te volgen, want we hadden verwacht dat hij al vanaf de voet vol zou gaan. Isaac dus niet verrast en kon goed reageren. Maar Simon was slim om zelf te gaan, te anticiperen en de twee anderen tegen elkaar op te zetten."

Del Toro slechts één keer verwittigd over Yates

Bij UAE werden ze toch ook nerveus toen Yates een halve minuut wegreed, want ze wisten dat hij Van Aert nog als troef had. "Halverwege de klim hebben we Isaac aangemoedigd om ook rekening te houden met Yates. Maar we hebben dat slechts één keer gedaan."

"Hij is degene die op de fiets zit en voelt hoe zijn benen zijn. Misschien had ik hem nog eens moeten zeggen: ‘Je moet nu gaan, je moet achtervolgen'. De spijt blijft, maar het is gemakkelijk om achteraf analyses te maken en te oordelen. Isaac wist hoeveel energie hij nog had. En we moeten niet vergeten dat hij nog heel jong is."