Ploegleider van Lotto sabelt toptalent Jarno Widar neer en onthult zijn drie zwakke punten

Jarno Widar (19) is wellicht het grootste Belgische rondetalent sinds Remco Evenepoel. Toch ziet zijn ploegleider Marc Wauters nog heel veel verbeterpunten voor de jonge Limburger.

Vorige week won Jarno Widar nog een rit en het eindklassement in de Ronde de l'Isard, een hoog aangeschreven rittenkoers bij de beloften. Vanaf 15 juni verdedigt hij zijn titel in de Giro Next Gen, die hij vorig jaar als eerste Belg ooit won.

Widar rijdt dit jaar nog bij het opleidingsteam, maar mocht toch al enkele keren meerijden bij de profs. Zo reed hij in februari de Classic Var (1.1) en de Tour des Alpes-Maritimes (2.1). In die tweedaagse rittenkoers werd Widar zevende in het eindklassement.

Nog veel werkpunten voor Widar

Ploegleider Marc Wauters was er toen bij en zag nog heel wat werkpunten bij Widar. "Het is een groot talent en dat talent zal er ook wel uitkomen… als de baan breed genoeg is en lang genoeg omhoog loopt", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Volgens Wauters heeft Widar vooral problemen als het wat nerveuzer wordt. "Dan zal hij toch nog stappen moeten zetten." En Wauters, die eind dit jaar vertrekt bij Lotto als ploegleider, ziet nog meer problemen.

Onder meer het tijdrijden blijft een groot werkpunt voor Widar, want hij verliest er veel tijd. Bergop zal hij volgens Wauters telkens veel tijd moeten pakken als hij bij de profs wil meedoen voor het eindklassement.