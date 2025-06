Slecht nieuws voor Philipsen? Topper van Alpecin-Deceuninck spreekt zich uit over de Tour

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Alpecin-Deceuninck reed een degelijke Giro met een overwinning van Kaden Groves. Maar komt de Australiër straks wel aan de start in de Tour?

Dankzij de zege van Kaden Groves in de Giro won Alpecin-Deceuninck voor de twaalfde keer op dertien deelnames aan een grote ronde minstens één rit. Enkel vorig jaar in de Giro slaagde de ploeg daar niet in.

In de Tour wil Alpecin-Deceuninck opnieuw scoren, het rekent daarvoor op Jasper Philipsen en Mathieu van der Poel. Ook Kaden Groves bevestigde begin dit jaar dat hij zou debuteren in de Tour.

"In de Tour zal ik uiteraard Jasper en Mathieu ondersteunen. Deel uitmaken van hun succes is een grote droom die uitkomt", zei Groves in februari tijdens de ploegvoorstelling van Alpecin-Deceuninck bij Sporza.

Groves niet naar de Tour?

Na drie weken Giro twijfelt Groves echter aan zijn deelname. "Het plan blijft voorlopig hetzelfde: na de Giro heb ik een herstelperiode en daarna ga ik op hoogtestage om de Tour voor te bereiden ", zegt hij bij Cycling Pro Net.

"Het is een mogelijkheid dat ik naar de Tour ga. Waar het van zal afhangen? Mijn vorm", zei Groves duidelijk. "Maar ga ik eerst wat genieten van wat rust." De Tour gaat op 5 juli van start in Rijsel.