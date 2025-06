Sneer naar Del Toro en Carapaz? Van Aert roemt kwaliteit van Girowinnaar Yates

Wout van Aert speelde een belangrijke rol in de eindzege in de Giro van zijn ploegmaat Simon Yates. De Brit speelde alles of niets in de voorlaatste etappe en trok zo aan het langste eind.

Simon Yates had in 2018 al eens de Vuelta gewonnen en werd in 2021 al eens derde in de Giro. Een nieuwe tweede of derde plaats in de Giro had dus weinig toegevoegd aan zijn palmares, voor hem telde enkel de eindzege en de roze trui.

Yates begon met een achterstand van 1'21" aan de voorlaatste rit van de Giro, waarin de Finestre de scherprechter moest worden. Met die berg had Yates nog een eitje te pellen, in 2018 verloor hij er zijn roze trui in de 19de etappe.

Al vroeg op de Finestre viel Yates aan en kon hij wegrijden van Carapaz en Del Toro. De nummers één en twee waren te veel met elkaar bezig en gaven Yates zo steeds meer voorsprong. Op de top van de Finestre was het kalf al verdronken voor hen.

Van Aert prijst alles of niets van Yates

Yates trok zo de Giro naar zich toe en pakte met hulp van Wout van Aert in de vallei een eerste eindzege. "Het was zo'n dappere inspanning van Simon om van zo ver all-in te gaan", zei Van Aert er zelf over bij Eurosport.

"Ik houd ervan als renners niet rijden voor een ereplaats", leek hij toch te sneren naar Del Toro en Carapaz. Zij werden uiteindelijk tweede en derde in de Giro. "Ik neem mijn hoed voor hem", besloot Van Aert nog.