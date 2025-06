Twee weken na zware val in de Giro: ploegmaat van Van der Poel ligt nog altijd in het ziekenhuis

Alpecin-Deceuninck verloor de Duitser Juri Hollmann in de zesde etappe van de Giro na een zware valpartij. Meer dan twee weken later ligt hij nog altijd in het ziekenhuis.

In de Giro was er in de zesde etappe op zeventig kilometer van de streep een massale valpartij in het peloton. Onder meer Richard Carapaz en Primoz Roglic lagen erbij, Jai Hindley moest de Giro toen verlaten.

Het grootste slachtoffer van die valpartij was de Duitser Juri Hollmann. Hij liep daarbij een breuk aan de arm op, maar Hollmann moest ook al twee keer onder het mes aan zijn bekken, dat meldt Alpecin-Deceuninck.

Hollmann nog altijd in het ziekenhuis

Hollmann ligt op dit moment nog altijd in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA). "Zijn toestand wordt nauwlettend opgevolgd en hij zal de komende dagen in het ziekenhuis blijven tot hij voldoende hersteld is om naar huis te kunnen. Zijn familie is ook bij hem in België."

De Duitser reageerde ook kort zelf even en bedankt iedereen voor de vele berichten die hij heeft gekregen na zijn zware val. "Ik heb ze allemaal gelezen, maar ik ben momenteel nog niet in staat om iedereen persoonlijk te antwoorden, gezien mijn situatie."

"Dat zal ik zeker later doen. Ik wil ook uitdrukkelijk mijn familie en team bedanken voor alle steun in de afgelopen dagen en weken", besloot Hollmann nog.