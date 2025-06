Van Aert kwam goed uit de Giro, maar Bakelants ziet probleem voor de Tour

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Door ziekte tijdens zijn voorbereiding was Wout van Aert niet zichzelf in de eerste week van de Giro. Hij werd naar het einde toe steeds beter en Jan Bakelants zag goede signalen richting de Tour.

In de eerste etappe van de Giro kon Wout van Aert zich nog forceren en werd hij tweede, daarna had hij het enkele dagen erg moeilijk en moest hij vroeg lossen uit het peloton. Maar Van Aert werd steeds beter, dat werd duidelijk in het slotweekend.

Van Aert speelde een belangrijke rol in de eindwinst van Simon Yates met een straffe beklimming van de Finestre. In de slotrit loodste Van Aert dan sprinter Olav Kooij naar een tweede ritzege in de Giro.

Kan Van Aert nog beter worden voor de Tour?

Een maand voor de start van de Tour lijkt de vorm van Van Aert in stijgende lijn te zitten. In die maand kan Van Aert, als hij niet opnieuw ziek wordt, nog wat beter worden. Maar Jan Bakelants houdt een slag om de arm.

"Door zijn ziekte is zijn basis iets smaller. Dat zou zich kunnen wreken", zegt Bakelants in de podcast Wuyts & Vlaeminck. "Maar momenteel ziet het ernaar uit dat hij heel goed uit de Giro gekomen is. Ik hoop dat hij nog wel wat progressie kan boeken."

"Maar het is moeilijk om daar een cijfer op te plakken. Ik denk dat Wout op het punt zit dat hij voelt dat hij weer op de goede weg is. Vanaf nu zal het makkelijker gaan, omdat hij niet veel zwaar werk meer zal moeten doen en in eerste instantie zal moeten rusten."