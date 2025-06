📷 Lotte Kopecky laat niets aan het toeval over wat de Tour de France betreft

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Lotte Kopecky heeft deze zomer een doel gemaakt van de Tour de France. De wereldkampioene is met haar ploeg nu al in Frankrijk om het parcours met haar eigen ogen te zien.

Op 26 juli gaat de Tour de France Femmes van start in Vannes, over iets meer dan twee maanden dus. Lotte Kopecky staat dit jaar opnieuw aan de start nadat ze vorig jaar de Tour links liet liggen door de Olympische Spelen.

Kopecky heeft ook een doel gemaakt van het klassement. In 2023 werd ze al eens tweede in het eindklassement, maar toen zonder specifieke voorbereiding. Dit jaar wil Kopecky niets aan het toeval overlaten.

Kopecky en co verkennen de Tour

Met SD Worx-Protime is Kopecky deze week al in Frankrijk om het parcours te verkennen. Maandag reden Kopecky en co op het parcours van de eerste rit richting Plumelec, waar de aankomst na een klimmetje van anderhalve kilometer aan 5,5% gemiddeld ligt.

Kopecky is onder meer op pad met Anna van der Breggen, Femke Gerritse, Blanka Vas en Mischa Bredewold. Die laatste deelde de verkenning op Strava met als bijschrijft: "Camping SD-Worx: TdF recon week."

Voor Kopecky wordt vooral het slotweekend van de Tour heel lastig. De voorlaatste rit eindigt boven op de Col de la Madelaine (18,6 km aan gemiddeld 8,1%), in de laatste etappe ligt halfweg de Col de Joux-Plane (11,6 km aan gemiddeld 8,6%)