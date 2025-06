📷 Niet alleen mountainbiken en golfen: Van der Poel waagde zich aan (gevaarlijke) andere sport

Dat Mathieu van der Poel een sportieve duizendpoot is, liet hij al enkele keren zien. De Nederlander waagde zich vorige maand aan verschillende sporten.

Op de weg kwam Mathieu van der Poel niet in actie, de Nederlander focuste zich op het mountainbiken. Al was die eerste wedstrijd in bijna twee jaar geen succes, Van der Poel viel twee keer in de eerste zes minuten.

Van der Poel brak een scaphoïdbeentje in zijn pols en moest enkele dagen met een brace trainen. Ondertussen is hij wel weer in Spanje om te trainen en dat deed Van der Poel al eens zonder zijn brace.

Van der Poel gaat waterskiën

Het mountainbiken is niet de enige sport waar Van der Poel zich aan waagde in mei. Uiteraard leefde hij zich opnieuw uit op de golfbaan, maar Van der Poel waagde zich ook onder meer aan waterskiën.

Ook goed eten en (luxueuze) uitstapjes met zijn vriendin Roxanne mochten niet ontbreken. Van der Poel trainde ook stevig in de Spaanse zon, dat is duidelijk te zien op de laatste foto. De bretellen van zijn broek staan in zijn rug door de zon.

Vraag is of we Van der Poel in juni op de weg gaan zien. Hij zou zondag normaal aan de start staan van de Dauphiné, maar door zijn breukje is daar nog onduidelijkheid over. Als hij niet start, zou het tot 5 juli kunnen duren voor we Van der Poel in Rijsel aan de start zien van de Tour.