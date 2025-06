Belgian Cycling heeft belangrijke knoop doorgehakt over het WK in Rwanda

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Belgian Cycling zal in september dan toch afzakken met een volledige delegatie naar het WK in Rwanda. Daar was de voorbije maanden twijfel over, maar de knoop is nu doorgehakt.

Het WK in Rwanda zorgt voor heel wat uitdagingen. Eerst en vooral financieel, want de verplaatsing van al het materiaal is complex. De Deense federatie besliste door de hoge factuur al dat het geen jeugdrenners zal sturen naar Rwanda. De Belgische federatie zal dat wel doen. "Het is een hobbelig parcours geweest. Maar we hebben beslist dat we ons verder voorbereiden op een WK-deelname voor alle categorieën. Van de junioren tot de elite", zegt Nathalie Clauwaert, algemeen directeur van Belgian Cycling bij Sporza. De hotels zijn intussen geboekt en er is ook een optie op de vliegtuigtickets. Toch blijft het logistiek een huzarenstukje. "Want we gaan met een delegatie van 60 mensen afreizen naar Rwanda. Maar we hebben op dat vlak veel ervaring en expertise." Kunnen Belgen veilig deelnemen aan WK in Rwanda? Er is ook de veiligheidssituatie in Rwanda, waar begin dit jaar een gewapend conflict uitbrak met buurland Congo. Omdat België het geweld veroordeelde, besloot Rwanda om alle diplomatieke banden met ons land te verbreken. Volgens Clauwaert heeft Belgian Cycling van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en van de UCI de garantie gekregen dat ze welkom zijn in Rwanda en dat de renners veilig kunnen deelnemen aan het WK.