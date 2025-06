Bossuyt blikt terug op moeilijke periode tijdens haar schorsing: "Niet de Shari die ik wilde zijn"

Shari Bossuyt mag over zo'n twee weken eindelijk weer koersen na haar dopingschorsing van twee jaar. Die schorsing was niet alleen een klap voor haar carrière, maar ook persoonlijk.

De wereld van Shari Bossuyt stortte op 4 juni 2023 in. De 22-jarige Belgische had bij een dopingcontrole op 19 maart van dat jaar, na een ritzege in de Ronde van Normandië, positief getest op letrozole metabolite.

Het Franse antidopingagentschap (AFLD) erkende dat Bossuyt de stof niet intentioneel had genomen, maar toch kreeg ze een schorsing van twee jaar. Die loopt op 13 juni af, op 14 juni mag ze eindelijk weer koersen.

Bossuyt had het moeilijk de voorbije twee jaar

Voor Bossuyt waren de afgelopen twee jaar moeilijk. "Ik denk dat ik niet de gemakkelijkste persoon ben geweest de afgelopen periode. Zeker niet voor de personen het dichtst bij mij", zegt ze bij Sportweekend.

"Zij zullen wel gevoeld hebben dat ik niet de Shari was die in 2023 nog koerste. Je zit vol met stress en je snauwt op iedereen. Dat is ook niet de Shari die ik wilde zijn. Maar de afgelopen twee maanden denk ik dat de vorige Shari terug is."

Bossuyt kon een contract tekenen bij AG Insurance-Soudal, de ploeg van Jolien D'Hoore. Op 15 juni maakt Bossuyt haar comeback in een kermiskoers, op 21 juni maakt ze haar rentree bij de profs in de Copenhagen Sprint.