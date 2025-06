Dauphiné wordt voor Evenepoel heel belangrijk: "Dat was hét probleem dit voorjaar"

Remco Evenepoel rijdt vanaf zondag de Dauphiné, zijn eerste wedstrijd sinds de Ronde van Romandië en de Waalse klassiekers. Het wordt een belangrijke test voor de Tour.

Voor Remco Evenepoel wordt de Dauphiné zijn eerste wedstrijd tegen Jonas Vingegaard én Tadej Pogacar sinds de Tour van vorig jaar. En dat minder dan een maand voor de Tour van dit jaar er alweer aankomt.

Veel tijd is er na de Dauphiné niet meer om nog veel beter te worden, al slaagde Evenepoel er vorig jaar wel nog in om twee kilogram af te vallen en ook zijn niveau op te krikken. Toch wordt het voor Evenepoel al een indicatie van waar hij staat.

Vindt Evenepoel regelmaat in de Dauphiné?

Evenepoel zal vooral het gevoel moeten hebben dat hij beter is geworden dan tijdens de Ronde van Romandië eind april. Toen was hij nog niet op niveau. "Zijn voorjaar ging de mist in door die val op training", stelt Jan Bakelants bij Wuyts & Vlaeminck.

"Daardoor was het een race tegen de tijd om die klassiekers überhaupt te halen. In L-B-L is hij dan wel wat door het ijs gezakt. Ik denk dat hij na een maand training nu wel op zoek zal zijn naar consistentie in zijn prestaties."

"Want dat was hét probleem dit voorjaar, door zijn haastwerk zag je schommelingen. Hij begon ijzersterk en na de Amstel Gold Race was er een hoerastemming, maar in L-B-L en in Romandië zal hij er ook wel meer van verwacht hebben."