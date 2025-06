Dé reden waarom Del Toro de Giro niet won? Wuyts ziet Pogacar als oorzaak

UAE Team Emirates-XRG viel tactisch door de mand in de Giro. De afwezigheid van Tadej Pogacar kan daarin een grote rol hebben gespeeld volgens Michel Wuyts.

Met Juan Ayuso en Adam Yates trok UAE Team Emirates-XRG met twee kopmannen naar de Giro. Maar ook Isaac Del Toro en Brandon McNulty stonden met ambitie aan de start. Bij Del Toro bleek dat terecht te zijn.

De Mexicaan veroverde op dag negen de roze trui en had meteen een voorsprong van meer dan een minuut op Ayuso. Bij UAE Team Emirates-XRG wilden ze echter geen keuze maken tussen Del Toro en Ayuso en dat brak hen uiteindelijk zuur op.

Ayuso gaf na meerdere valpartijen en een bijensteek op, Del Toro verloor door tactische blunders de roze trui op de voorlaatste dag. Michel Wuyts ziet wereldkampioen Tadej Pogacar als oorzaak van die blunders.

Geen tactiek nodig als Pogacar meedoet

"Het klinkt vreemd, maar er is het bederf van Pogacar. Als hij meedoet, is het allemaal klink en klaar. Dan is er één kopman, want er is een zekerheid van 90% dat hij het afmaakt. Dan moet er tactisch niet al te veel nagedacht worden", zegt hij bij Wuyts & Vlaeminck.

"Als Pogacar aan de voet van de Finestre was gekomen, dan was hij gewoon weg. Punt andere lijn. En dan konden ze in de volgwagen bij wijze van spreken de champagneflessen al ontkurken. Nu was het een ander verhaal en moest er nagedacht worden. Blijkbaar zijn ze daar niet toe in staat."