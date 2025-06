Evenepoel kijkt Vingegaard en Pogacar in de ogen: Wuyts wil hem niet op topniveau zien

De Giro is nog maar net afgelopen, maar zondag gaat al de Dauphiné van start. Voor Remco Evenepoel meteen de laatste test voor de Tour én de eerste confrontatie met Pogacar en Vingegaard dit jaar.

Sinds de Tour van vorig jaar stonden Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar niet meer samen aan de start. Een maand voor de start van de Tour kijken ze elkaar opnieuw in de ogen in de Dauphiné.

Evenepoel heeft net een hoogtestage van drie weken achter de rug. Hoe belangrijk wordt de Dauphiné voor Evenepoel met het oog op de Tour? "Het is een belangrijke generale repetitie, daar kunnen we niet buiten", zegt Jan Bakelants bij Wuyts & Vlaeminck.

"We moeten het wel niet overroepen. Het is niet omdat je slecht bent in de Dauphiné, dat je ook slecht bent in de Tour. Vorig jaar was Evenepoel ook nog niet op gewicht in de Dauphiné, wat Soudal Quick-Step daarna met hem gedaan heeft was best indrukwekkend."

Evenepoel mag nog niet top zijn in de Dauphiné

Michel Wuyts ziet vorig jaar als een belangrijke les voor Evenepoel. "Hij moet niet panikeren als hij enkel de tijdrit zou winnen. Ik zou al blij zijn als zich herhaalt. Want er zijn er nog geweest die een uitstekende Dauphiné reden, maar in de Tour dan geen poot vooruit kwamen. Denk maar aan Gaudu."

"Voor mij volstaat het dat Evenepoel meedoet in de tijdrit van 17 kilometer in de vierde etappe en in het gebergte één keer Pogacar en Vingegaard lang kan volgen. Hij moet gewoon vertrouwen opdoen voor de Tour."