Gilbert kritisch voor Visma-Lease a Bike over Van Aert: "Zou dat écht graag eens zien"

Wout van Aert kon in de Giro zijn eigen kans gaan, maar reed ook in dienst van Olav Kooij en Simon Yates. Philippe Gilbert zou dat graag eens anders zien.

In de Strade Bianche-rit naar Siena kreeg Wout van Aert de vrijheid om zijn eigen koers te rijden. Hij zette kopman Simon Yates wel af aan de eerste gravelstrook, maar moest daarna geen rekening meer houden met de Brit.

Van Aert kon zo een bijzonder mooie overwinning boeken in de Giro en een lastige periode afsluiten. Voor Van Aert was het zijn eerste zege sinds augustus vorig jaar in de Vuelta, kort daarna liep het mis en moest hij opgeven door een val.

Moet Van Aert meer geholpen worden?

Ook in de lead-out voor Olav Kooij en bergop voor Simon Yates speelde Van Aert een belangrijke rol. Voor Philippe Gilbert bestaat er dan ook geen twijfel. "Wout van Aert is de beste renner van de afgelopen Giro d’Italia", schrijft hij op X.

Gilbert deelt wel nog een kleine sneer uit aan Visma-Lease a Bike en de ploegmaats van Van Aert. "Ik zou echt graag eens zien dat één van zijn teamgenoten zich op een dag met dezelfde vastberadenheid wegcijfert."

"Op de dag dat dat zal gebeuren, zal Wout van Aert onverslaanbaar zijn!", denkt Gilbert. Maar het is ook een eigen keuze van Van Aert om te knechten, hij haalt ook voldoening in het feit dat hij voor zijn kopmannen kan werken als hij zelf niet kan winnen.