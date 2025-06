Jan Bakelants vreest het ergste voor de ploeg van Tadej Pogacar na vreemde Giro

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

UAE Team Emirates-XRG maakte tactisch enkele vreemde keuzes in de Giro. Jan Bakelants vreest dat er wel eens iets van zou kunnen blijven hangen als het niet uitgepraat wordt.

Het leek erop dat UAE Team Emirates-XRG tijdens de Giro iedereen tevreden wilde houden. Zo bleef de ploeg lang inzetten op Del Toro en Ayuso als kopman, waardoor de ploeg een gat dicht reed op de roze trui.

Maar ook Brandon McNulty moet beloftes gekregen hebben dat hij voor zijn eigen klassement kon rijden. Enkel tijdens de gravelrit hebben we de Amerikaan op kop zien rijden, uiteindelijk werd hij negende in het eindklassement.

Vooral in de voorlaatste etappe maakten UAE en Del Toro vreemde keuzes. Toen Del Toro en zijn concurrent Carapaz werden ingelopen door een groep met Majka en McNulty, liet Majka zijn ongenoegen blijken richting Del Toro.

Bakelants ziet dat gesprek nodig is bij UAE

"Majka was daar breed aan het gesticuleren in die groep. Waarom? Dat toont toch aan dat hij allicht het gedrag van Del Toro niet kon begrijpen. Hij was wellicht gefrustreerd dat hij een verdronken kalf uit de gracht moest halen", zegt Jan Bakelants bij Wuyts & Vlaeminck.

"Intern is er wel wat fout gelopen en UAE doet er goed aan om dit met die renners uit te praten, zonder met stenen naar elkaar te gooien. Want hier zullen dingen van blijven hangen", vreest Bakelants.