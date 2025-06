Ondanks sterke prestaties: Bakelants blijft kritisch over slotweek van Van Aert in de Giro

Jan Bakelants vond het tijdens de laatste rustdag geen meerwaarde dat Wout van Aert de Giro zou uitrijden. Dat deed Van Aert wel, maar Bakelants blijft zich vragen stellen over wat het heeft bijgebracht.

"We moeten een kat een kat durven noemen: er valt in deze Giro voor hem nog weinig te rapen. In functie van een goede Tour zou het voor Van Aert beter zijn op de Giro eerder te verlaten", zei Bakelants voor de slotweek van de Giro bij Wuyts & Vlaeminck.

Van Aert reed de Giro wel uit en had vooral in het slotweekend nog een belangrijke rol. Hij hielp Simon Yates aan de eindzege door zich bergop leeg te rijden, in de slotrit loodste hij Kooij naar een tweede ritzege.

Was slotweek van de Giro goed voor Tour?

Ondanks die prestaties blijft Bakelants twijfelen of Van Aert de Giro wel had moeten uitrijden. "We gaan dat zien hè, in juli. Mijn uitspraak maakte deel uit van het bredere punt dat de Tour centraler stond", zegt hij een week later in dezelfde podcast.

"Voor hemzelf is het geen echt succesvolle week geweest, denk ik. Hij heeft heel veel werk voor de ploeg gedaan en heel veel waarde gehad, maar de atleet Wout van Aert heeft zijn palmares niet uitgebreid", blijft Bakelants toch kritisch.

Bakelants twijfelt er wel niet aan dat Van Aert zich in een maand zal kunnen klaarstomen voor de Tour. "Visma-Lease a Bike heeft al meermaals laten zien dat ze erin slagen om vermoeidheid goed te managen en renners meerdere grote rondes goed te laten zijn."