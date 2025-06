Tadej Pogacar krijgt de wind van voren: "Het is heel kinderlijk"

Juan Ayuso kreeg in de Giro de kans om een gooi te doen naar de eindzege, maar de Spanjaard moest opgeven. En daar profiteerde Isaac Del Toro van om op het voorplan te treden.

Het aantal kopmannen voor de grote rondes bij UAE Team Emirates-XRG is waanzinnig. Er is uiteraard Tadej Pogacar, maar daarnaast zijn er ook nog Joao Almeida, Juan Ayuso, Isaac Del Toro, Adam Yates. Pablo Torres (19) staat al klaar in de wachtkamer.

Omdat zij allemaal hun kansen moeten krijgen, moet UAE hen vaak samen opstellen in één grote ronde. Zo reden Ayuso, Yates en Del Toro dit jaar allemaal de Vuelta, want in de Tour én de Vuelta is Pogacar de kopman.

Wordt Ayuso weggepest bij UAE?

Vooral voor Ayuso lijkt dat gedeelde kopmanschap een probleem. "Hij won dit voorjaar Tirreno-Adriatico. Hij had een stap vooruit gezet en de winter goed doorgekomen", zegt ex-renner Thomas Dekker bij De Grote Plaat.

Maar in de Giro ging het opnieuw mis in een grote ronde. "Er brak iets bij Ayuso toen Del Toro zo goed bleek te zijn. Al die jongens kunnen hoge vermogens trappen, maar het is ook een mentaal spel", stelt Dekker.

Pogacar gooit ook olie op het vuur, vindt Dekker. "Je ziet ook dat Pogacar blij is als Del Toro succes heeft, terwijl eigenlijk Ayuso op een volwassen manier weggepest wordt. Het zijn volwassen mensen, maar eigenlijk is het heel kinderlijk."