Toptalent van zijn sokken geblazen door Merlier en Van Lerberghe: "Zo behandelden ze mij"

Sinds dit jaar rijdt de 19-jarige Braziliaan Henrique Bravo voor het opleidingsteam van Soudal Quick-Step. En daarin speelden Tim Merlier en Bert Van Lerberghe een belangrijke rol.

Latijns-Amerika kent al een tijdje een stevig opmars in het wielrennen. Daar is de Giro een perfect voorbeeld van. Del Toro (Mexico) en Carapaz (Ecuador) werden tweede en derde, Colombianen Bernal (zevende) en Rubio (achtste) eindigden ook in de top tien.

Toch blijven enkele landen nog achter en dan vooral het grootste land. Brazilië heeft zo'n 212 miljoen inwoners, maar geen enkele renner in de WorldTour én de ProTour. Maar daar kan wel verandering in komen.

Bij het opleidingsteam van Soudal Quick-Step rijdt sinds dit jaar Henrique Bravo (19). Hij komt uit het mountainbiken, maar reed vorig jaar ook één rittenkoers bij de junioren. Bravo won meteen een rit en het eindklassement in de Vuelta Ribera del Duero.

Merlier en Van Lerberghe overtuigden Bravo

Zo kwam hij op de radar van Johan Molly, scout bij Soudal Quick-Step. "Ik was verrast dat één van de beste teams ter wereld mijn resultaten kende en wist wie ik was. Geweldig om te horen", zegt Bravo op de ploegwebsite.

Bravo reisde tijdens het EK naar Europa en ontmoette Merlier en Van Lerberghe. "Tim en Bert behandelden me allebei alsof ik deel uitmaakte van de ploeg, ze waren ongelooflijk aardig." De familiale sfeer overtuigde Bravo dan ook om voor Soudal Quick-Step te tekenen.