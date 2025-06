Van Hooydonck onthult hét geheim van Visma-Lease a Bike: "Met Wout als het grote voorbeeld"

Voor Visma-Lease a Bike heeft de eindzege van Simon Yates in de Giro meer betekenis dan alleen een achtste zege in een grote ronde. Want voor het eerst was het zonder Merijn Zeeman aan boord.

Twee keer Vingegaard in de Tour (2022 en 2023), Primoz Roglic met drie eindzeges in de Vuelta (2019, 2020, 2021) en één in de Giro (2023), Sepp Kuss in de Vuelta van 2023 en nu Simon Yates in de Giro. Dat zijn de acht eindzeges in een grote ronde van Visma-Lease a Bike en voorganger Jumbo-Visma. Maar het is wel de eerste eindzege zonder Merijn Zeeman, de architect van de ploeg die eind vorig jaar vertrok naar voetbalploeg AZ. Eerste zonder Zeeman, Van Aert als grote voorbeeld Voor ex-renner Nathan Van Hooydonck, die nu op de commerciële dienst werkt van de ploeg, is dat een belangrijk gegeven. "Het betekent dat de cultuur nog altijd aanwezig is", zegt Van Hooydonck bij Het Nieuwsblad. De slagzin van de ploeg is dan ook ‘Samen Winnen’. En dat neemt de ploeg letterlijk. Bij eindwinst in een grote ronde staat iedereen op het podium, ook de chefs en de masseurs. Want zij zijn ook een belangrijke schakel. "Daar schuilt de kracht van het team, dat is ons DNA", zegt Van Hooydonck. "Met Wout als het grote voorbeeld. Als de leider bereid is zich weg te cijferen voor het geheel, dan kunnen de andere renners niet anders."