Warre Vangheluwe (Soudal Quick-Step) kroop opnieuw door het oog van de naald: "Heel veel geluk gehad"

Warre Vangheluwe kende geen goed voorjaar met enkele opgaves. In de Scheldeprijs liep het helemaal mis voor de West-Vlaming, bij een val brak hij een halswervel.

Met een opgave in Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen en de Scheldeprijs haalde Warre Vangheluwe de aankomst niet in zijn drie laatste koersen. Sindsdien kwam hij niet meer in actie.

Vangheluwe is nog aan het revalideren van zijn halswervelbreuk in de Scheldeprijs, maar mag al zo'n drie weken fietsen op de rollen. Dat doet hij wel nog altijd met een brace, maar hij moet wel bijna van nul herbeginnen.

Na enkele weken niet op de fiets te zitten, stelt de basisconditie van Vangheluwe niet veel meer voor. Hij merkt vooruitgang, maar hij kan geen stappen overslaan. Zijn terugkeer in het peloton is dan ook niet voor meteen.

Vangheluwe ontsnapt aan verlamming

"Ik besef goed dat ik veel geluk heb gehad. Was die halswervel verschoven, dan bestond de kans dat ik verlamd was geweest", zegt Vangheluwe bij Het Nieuwsblad. En zo kroop hij opnieuw door het oog van de naald.

Toen Vangheluwe negen jaar was, raakte hij betrokken bij een ernstig verkeersongeval. Daardoor lag Vangheluwe anderhalve week in een coma en kon hij drie jaar niet fietsen. Toch werd hij vorig jaar prof en won hij twee koersen op het hoogste niveau.