📷 Zie hem blinken! Jan Bakelants is al voor de vierde keer papa geworden

Heuglijk nieuws voor Jan Bakelants. De wieleranalist is deze week voor de vierde keer papa geworden. Een dikke proficiat!

Jan Bakelants is 39 jaar oud. De voormalige wielrenner zette in 2022 een punt achter zijn carrière, maar is niet weg te denken uit het wielerwereldje de dag van vandaag.

Momenteel is hij vooral als analist aan de slag, tijdens live-uitzendingen, maar ook voor kranten en in de podcast Wielerclub Wattage van Ruben van Gucht.

Op sociale media laat Bakelants weten dat hij opnieuw papa geworden is. Het vierde kindje van de ex-renner heet Fons. Voor één keer niet met de letter J dus.

Met Jos, Julia en Jane had hij al drie kinderen en daar komt nu nog eens een vierde spruit bij, maar met de F. Het zal druk worden ten huize Bakelants.

En er is nog meer op komst. Bakelants is door zijn collega en goede vriend Tom Boonen gevraagd om peter te worden van diens kindje dat op komst is.