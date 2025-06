Allemaal de schuld van Pogacar? "Ayuso moet zijn conclusies trekken bij UAE"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Het was tijdens de Giro soms pijnlijk om zien hoe het eraan toeging bij UAE Team Emirates-XRG. Ex-renner Thomas Dekker komt een duidelijke conclusie.

Isaac Del Toro reed lange tijd in de roze leiderstrui tijdens de afgelopen Giro d’Italia, maar op de voorlaatste dag ging het gruwelijk fout. Visma Lease a Bike nam de leiding over met Simon Yates, terwijl UAE Team Emirates-XRG in de achtergrond maar weinig liet zien om de situatie nog te counteren.

En dat was lang niet alles. Juan Ayuso had eigenlijk de kopman moeten zijn, maar hij werd door zijn ploeggenoten eigenlijk gewoon aan de kant geschoven. En daar deed ook Tadej Pogacar, die gewoon op stage was, aan mee.

“Je ziet ook dat Pogacar blij is als Del Toro succes heeft, en eigenlijk wordt Ayuso op een volwassen manier weggepest. Het zijn volwassen mensen, maar eigenlijk is het heel kinderlijk”, zegt Thomas Dekker in de podcast De Grote Plaat.

“Het is eigenlijk het oude wielrennen waarbij je goed in de hiërarchie moet zitten. Dat je tot een bepaald kamp behoort. Dat merk je onwijs bij UAE. Je merkt aan alles dat Pogacar vanuit zijn hoogtestage invloed heeft en Ayuso eigenlijk afserveert.”

Dekker vindt dan ook dat Ayuso zijn conclusies moet trekken en andere oorden opzoeken, bijvoorbeeld richting de ploeg die hem vorig jaar al wilde binnenhalen.

“Anders gaat hij gewoon jaren verliezen. Ik denk dat hij wel zo serieus is dat hij zelfstandig succesvol kan voorbereiden bij Movistar”, besluit de ex-renner.