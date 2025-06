Deze renners weten als geen ander hoe absurd het is wat Wout doet: "Van Aert soms hard behandeld in de pers"

Wout van Aert heeft weer maar eens een cruciale rol gespeeld in een bergrit. Renners met een vergelijkbaar postuur vragen zich af hoe het doet.

De hoeveelste keer is dit nu al dat Wout van Aert een enorm grote impact heeft op een bergrit in een grote ronde? Laat ons niet vergeten hoe uitzonderlijk het is, gezien zijn lichaamsbouw. Het is niet zo dat Van Aert een letterlijk lichtgewicht is dat naar omhoog kan fladderen. Het moet voor hem dubbel zo zwaar zijn dan voor de klimmers.

In De Leiderstrui is indrukken gaan verzamelen bij enkele Nederlandse renners met een gelijkaardig postuur als Van Aert. Alleen wagen zij zich zelden aan dezelfde ondernemingen als Van Aert. "Wat hij zaterdag deed, dat doet een renner van zijn postuur misschien één keer in zijn carrière en hij laat het zo vaak zien", aldus Taco van der Hoorn.

Van Aert verliest credits te snel

Van Aert bewijst zo nog eens hoe sterk hij is, maar dat weet iedereen, verzekert Van der Hoorn. "Dat is hij al jaren en dat zal hij altijd blijven. Van Aert is een supersterke en fantastische renner, die in de pers soms wel hard werd behandeld op mindere momenten. Je ziet nu wat voor verschil hij maakt, die credits verliest hij soms te snel."

Dylan van Baarle heeft als ploegmaat van Van Aert al meerdere keren op de eerste rij gezeten om zijn kwaliteiten te aanschouwen. "Ik denk dat er niet veel renners zijn zoals hij, die doen wat hij kan. Hij is er altijd op de belangrijke momenten voor zijn kopman in een grote ronde, terwijl hij ook zelf een etappe wint en nog sprints aantrekt."

Van Aert indrukwekkend op Finestre

Een Daan Hoole kan ook goed inschatten hoeveel calorieën een iets zwaardere renner verbrandt in de bergritten. Daarom is de Finestre-klim van Van Aert verbazingwekkend. "Als je met die lengte en dat gewicht zo ver over die klim komt, dan moet je echt veel vermogen rijden. Dat is dus heel erg indrukwekkend, zeker na zo'n lange etappe."