Dit nieuws zullen de fans van Yves Lampaert bijzonder graag horen

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Yves Lampaert moest dinsdag de zege in Gullegem Koerse laten aan Dries De Bondt. Voor het eerst in vele jaren geen zege voor Soudal-QuickStep in de grootste kermiskoers van het jaar.

Wie Gullegem Koerse zegt, zegt in één adem ook de ploeg van Soudal-QuickStep. De mannen van Jurgen Foré pakten de voorbije jaren telkens de zege in de Wevelgemse deelgemeente. Ook dit jaar deed Soudal-QuickStep mee voor de overwinning, met Yves Lampaert in de sprint met drie. Hij moest het echter afleggen tegen Dries De Bondt en diens ploegmaat Stan Dewulf. Voor Yves Lampaert werd het een tweede plek, net als vorig jaar. “Ik zat in de tang. Het gegeven dat ik een halfuur vroeger dan mijn twee concurrenten in de spits van het gebeuren opdook, heeft me finaal genekt”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad. In de slotfase was het vet al van de soep en kon Lampaert niks meer ondernemen. Maar niet getreurd voor zijn fans, want er komen nog heel wat koersen waar ze Lampaert aan het werk kunnen zien. “De komende weken werk ik een Belgisch programma af met de Brussels Cycling Classic, de Antwerp Port Epic, Dwars door het Hageland, de Elfstedenronde in Brugge en de Baloise Belgium Tour”, legt Lampaert uit. En daar heeft hij telkens wel een kans om een overwinning te pakken. Maar Lampaert ziet een groter doel voor zichzelf weggelegd. “Dat zijn allemaal koersen waar ik een rol kan spelen. Ook het Belgisch kampioenschap heb ik aangestipt”, besluit hij.