Ex-renner rijdt 15.000 kilometer voor Kom op tegen Kanker: "Die keer overwogen om te stoppen"

Jelle Wallays rijdt momenteel een ongelofelijke fietstocht door Europa. Dat doet hij ten voordele van Kom op tegen Kanker.

In 100 dagen wil ex-wielrenner Jelle Wallays maar liefst 15.000 kilometer fietsen door Europa. Hij doorkruist op zijn tocht maar liefst 23 landen, maar doet dat voor een goed doel.

Wallays bereikte al zijn verste bestemming en is momenteel terug aan het fietsen naar ons land. Op 10 juli wil hij in Brugge aankomen met deze tocht ten voordele van Kom op tegen Kanker.

Onderweg komt hij geregeld mensen tegen die een eind meefietsen. Dat breekt de eenzaamheid wat, want het is niet leuk op moederziel alleen veel kilometers te rijden.

“Ik heb een keer overwogen om te stoppen”, geeft Wallays toe aan de Krant van West-Vlaanderen. “Alles sloeg op dat moment tegen: het was een lastige rit, slecht weer, veel regen, het zat niet goed in mijn hoofd op dat ogenblik en er was de wetenschap dat er nog veel werk wachtte wanneer ik mijn stopplaats zou bereiken.”

Elke dag moet de fiets immers gewassen worden en in orde gezet worden, maar ook zijn eigen was moet altijd gedaan worden. Hij moet ook op zoek naar iets om te eten. “Gelukkig kon ik me snel herpakken en doorbijten.”

En zo blijft Wallays dus doorgaan, om het nog een goede maand vol te houden. Hij heeft veel mooie landschappen gezien en heel veel verhalen meegemaakt die hij achteraf allemaal uit de doeken kan doen.