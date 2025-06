Niels Albert pakt uit met bijzonder straf cadeau voor Toby Alderweireld

Toby Alderweireld en Niels Albert zijn goede vrienden. Die laatste pakte uit met een mooi cadeau voor het afscheid van Alderweireld.

Afgelopen donderdag speelde Toby Alderweireld zijn laatste wedstrijd voor Royal Antwerp FC. Het voorbije weekend hield hij met een 200-tal genodigden een afscheidsfeest.

Onder hen ook Niels Albert. De ex-wielrenner zorgde in samenwerking met fietsenfabrikant Ridley voor een heel mooi, gepersonaliseerd cadeau. “Toby is niet alleen een collega-sporter, maar ook een goede vriend”, zegt Albert aan Het Nieuwsblad. “Ik weet dat het niet makkelijk is om na zo’n intensieve carrière actief te blijven.”

Het cadeau is niet zomaar iets om in de garage te zetten. “Deze fiets is een uitnodiging om op een andere manier in beweging te blijven, zonder te veel druk op het lichaam", gaat Albert verder met zijn verhaal.

Alderweireld kreeg een fiets met rood en wit, met een heel verhaal over zijn carrière. Zijn rugnummer 23, zijn initialen, de kathedraal van Antwerpen, het aantal interlands en minuut 93’33 waarin Alderweireld het doelpunt scoorde om Antwerp kampioen te maken.

Ook het silhouet van Alderweireld, net als het logo van Royal Antwerp FC is verwerkt op de fiets. Een straf cadeau van de ex-renner voor Mega Toby, alleen moet hij wel zorgen dat hij ermee uit de garage komt.