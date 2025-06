Niet meer alles op Van Aert? Visma-Lease a Bike legt eieren ook in ander mandje in Parijs-Roubaix

In de Giro lukte Wout van Aert waar hij in het voorjaar niet in slaagde: winnen. Lukt hem dat nog in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix?

Elfde in de Omloop Het Nieuwsblad, vijftiende in de E3 Saxo Classic, tweede in Dwars door Vlaanderen, vierde in de Ronde van Vlaanderen, vierde in Parijs-Roubaix, tweede in de Brabantse Pijl en vierde in de Amstel Gold Race.

Wout van Aert slaagde er niet in om dit voorjaar een klassieker te winnen. Vooral in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix jaagt hij nog altijd op die zege. Dit jaar viel hij dus twee keer net naast het podium.

Brennan nieuwe hoop van Visma in Parijs-Roubaix?

Bij Visma-Lease a Bike geloven ze nog altijd dat ze die twee wedstrijden kunnen winnen. "Ik zou niet weten waarom niet", zegt CEO Richard Plugge bij HLN. "Persoonlijk vind ik Parijs-Roubaix het mooiste monument, en dat is ook degene waarin we de meeste kans maken."

"Wout blijft verbeteren, wij blijven verbeteren." Maar Visma-Lease lijkt niet alleen op Van Aert te rekenen voor Parijs-Roubaix. "Met Brennan hebben we nog een renner die er op termijn ook kans maakt."

Het 19-jarige toptalent won dit seizoen al acht keer, dit jaar werd hij 44ste in Parijs-Roubaix. Brennan was in Bos van Wallers wel beter dan Van Aert, maar zakte daarna wel wat weg. Steekt hij Van Aert binnenkort voorbij in de pikorde in de klassiekers?