Steeds meer duidelijkheid: de signalen die Remco Evenepoel & co zelf versturen over het WK spreken boekdelen

Er komt steeds meer duidelijkheid over het WK in Rwanda. Alles wijst erop dat Remco Evenepoel daar weer een knalprestatie wil neerzetten en ook ten volle ondersteund zal kunnen worden door de federatie en zijn ploegmaats.

In tegenstelling tot bepaalde andere wielerfederaties heeft Belgian Cycling vertrokken om dit najaar met een voltallige delegatie aanwezig te zijn op het WK wielrennen in Kigali, Rwanda. Dat is de knoop die de bond heeft doorgehakt, maar het is ook belangrijk hoe de renners erover denken. Uiteindelijk zijn zij diegenen die moeten koersen.

Sporza polste bij Nathalie Clauwaert, Algemeen Directeur van de Belgische bond, dan ook of er al contact geweest is met de renners. "Vooral vanuit de medische cel, die zich bezighoudt met de vaccinaties. We hebben momenteel geen negatieve signalen gekregen van potentiële WK-gangers", kan Clauwaert met enige trots aankondigen.

Evenepoel lijkt bereid zich te laten vaccineren

Dat betekent dat er ook nog geen negatief signaal gekomen is van Remco Evenepoel. Hij is wel de type leider die zijn verantwoordelijkheid zou nemen en het zou aangeven als er een probleem zou zijn. Hij lijkt dus wel bereid om de nodige vaccinaties te nemen en in Rwanda te strijden voor een wereldtitel op de weg en in het tijdrijden.

Evenepoel heeft natuurlijk een band met het WK: hij won al één keer de wegwedstrijd en twee keer de tijdrit op zo'n kampioenschap. Rwanda heeft wel een duidelijke positie ingenomen in het gewapende conflict in buurland Congo. De vraag mag dan ook gesteld worden of er ethische redenen in overweging zijn genomen om niet deel te nemen.

Belgian Cycling focust zich op sportieve

"Neen, we hebben ons vooral gefocust op de sport. Uiteraard zijn alle renners vrij om een selectie te weigeren op basis van persoonlijke redenen zoals ethische redenen. Maar als federatie is het belangrijk dat de focus nu op de sport ligt. Een topprestatie op het WK is een van onze kerntaken." Evenepoel zou die taak wellicht ook graag op zich nemen.