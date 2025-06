🎥 Daad bij het woord: Tadej Pogacar toont bijzonder veel respect voor Remco Evenepoel

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Tadej Pogacar en Remco Evenepoel strijden vanaf zondag tegen elkaar in de Dauphiné. Het respect voor elkaar is wel bijzonder groot, dat bewijst Pogacar nog eens.

Remco Evenepoel werd in 2022 wereldkampioen op de weg in het Australische Wollongong, Tadej Pogacar veroverde de regenboogtrui vorig jaar in Zürich. Evenepoel werd daar ook voor de tweede keer op rij wereldkampioen tijdrijden.

Pogacar mag in wedstrijden op de weg de regenboogtrui dragen, Evenepoel in het tijdrijden. De Sloveen houdt zich daar strikt aan, ook op training. Dat onthulde ploegmaat Rune Herregodts eerder dit jaar al.

"Op training switchen we soms van een gewone fiets naar een tijdritfiets. Dan staat hij er altijd op om, naast de regenboogtrui die hij aanhad, nog een gewoon truitje mee te nemen. Hij wil niet met zijn regenboogtrui op zijn tijdritfiets zitten. Uit respect voor Remco", zei hij bij Het Nieuwsblad.

Pogacar trekt zwart shirt aan op tijdritfiets

Ook de regenboogbandjes van zijn broek rolt Pogacar op als hij traint op de tijdritfiets. Op training deed Pogacar onlangs exact wat Herregodts zei. Wanneer hij op zijn tijdritfiets springt, trekt hij effectief een zwart shirt aan.

Al trainde Pogacar ook op zijn wegfiets in een zwart shirt. Dat kan een soort van hittetraining zijn als voorbereiding op de Tour, in Frankrijk tikken de temperaturen tikken in juli de laatste jaren vaak de 40 graden aan.