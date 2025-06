📷 Opvallende actie van Dries De Bondt in de Giro riep veel vragen op: "Exact wat ik wilde"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Dries De Bondt liet zich in de voorlaatste etappe van de Giro opmerken met een opvallende actie. In volle strijd voor de roze trui zette hij zich op de Finestre plots op kop voor Richard Carapaz.

Toen Yates zo'n halve minuut was weggereden bij Carapaz en Del Toro op de Finestre, zette De Bondt zich op kop bij het tweetal en bracht hen terug tot op zo'n acht seconden van Yates. En daar zat wel degelijk een bedoeling achter.

De Bondt, die einde contract is bij Decathlon-AG2R, had zich tijdens de Giro al eens aangeboden bij EF Education-First en ploegleider Ken Vanmarcke. Hij kwam voor de 20ste nog eens polsen bij De Bondt.

De Bondt reed bewust op kop voor Carapaz

"'Als jij mee bent en je kunt ergens een rol spelen die belangrijk is in het eindresultaat van de Giro, dan kan daar iets serieus aan vasthangen.' Dat heeft me wel geïnspireerd om te doen wat ik heb gedaan voor Carapaz", zegt De Bondt bij WielerFlits.

Na drie minuten alles geven was het beste eraf bij De Bondt en moest hij aan de kant. Carapaz en Del Toro zagen Yates op dat moment rijden. De Bondt had gehoopt dat Carapaz en Del Toro het verstand hadden om het laatste gaatje dicht te rijden, maar dat deden ze niet.

Na zijn actie kreeg De Bondt veel vragen. "En dat was exact wat ik wilde, want zo werd het voor iedereen duidelijk dat ik op de markt ben." Of hij nu bij EF Education-EasyPost zal belanden, weet De Bondt niet. Maar hij heeft zich wel goed kunnen tonen met zijn kopbeurt.