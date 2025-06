🎥 Ploegmaat van Pogacar verliest eerste profzege, tweelingbroer is furieus: "Dan is het gedaan met de koers"

Rui Oliveira heeft heel even in de waan geleefd dat hij zijn eerste profzege had geboekt. De Portugees won de sprint van een klein groepje in de Ronde van Slovenië, maar werd gedeclasseerd.

In de tweede etappe van de Ronde van Slovenië sprintte een groepje van zes renners voor de overwinning. Rui Oliveira van UAE Team Emirates-XRG was de snelste en sprintte naar zijn eerste profzege.

Of dat is toch wat hij dacht. De Portugees week in de sprint even van zijn lijn af en hinderde zo de Zwitser Fabio Christen (Q36.5 Pro Cycling). Hij sprintte in de laatste tien meter niet meer door en liet zijn ongenoegen blijken.

Oliveira gediskwalificeerd, Christen wint etappe

En de jury gaf Christen ook gelijk, want Oliveira werd gedeclasseerd en teruggezet naar de zesde plaats in de uitslag. Christen won zo de etappe en neemt ook de leiderstrui over van Dylan Groenewegen.

Ivo Oliveira, tweelingbroer van Rui en ploegmaat bij UAE, reageerde furieus op zijn sociale media. "Als we daarvoor al renners gaan diskwalificeren, is het over met de koers. Dan kun je in elke sprint iemand declasseren."

"Dit zie je in elke wedstrijd en er gebeuren zelfs ergere dingen zonder diskwalificatie!" Ook op sociale media was de teneur dat de straf voor Oliveira veel te zwaar was voor de kleine beweging die hij maakte in de sprint.

LOOK AT WHAT IT MEANS TO HIM ❤️



Rui Oliveira gets his FIRST win as a Professional cyclist at the age of 28 🙌 pic.twitter.com/AMNBEz9aV2 — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) June 5, 2025

IF you decide from now on to disqualify someone by this move, cycling is over!! You can start relegate everyone because everyday and in every sprint something like this and even WORST happen and nobody is dsq! 🤡🤡👎



Rui, you are the winner ❤️ pic.twitter.com/sjkbdgypbe — Ivo Oliveira (@IvOliveira96) June 5, 2025