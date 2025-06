📷 Van Gucht opnieuw eerlijk over zijn open huwelijk, zijn Vlaamse vriendin verbergt hun relatie niet

Ruben Van Gucht sprak in het 'Het Huis' openlijk over zijn open huwelijk met Blanka Vlasic. Dat Van Gucht ook een relatie heeft in Vlaanderen met een andere vrouw wordt ook niet meer verborgen.

In 'Het Huis' onthulde Ruben Van Gucht dat hij een open huwelijk heeft met de Kroatische Blanka Vlasic, met wie hij ook een zoontje Mondo heeft. In de podcast Welcome to the AA ging Van Gucht er nog wat dieper op in.

"Weet je, als je samenwoont met de vrouw in kwestie is je relatie veel intenser. Blanka en ik wonen op 1.700 kilometer van elkaar. Ik ga één keer in de maand, als het lukt, naar Kroatië. Er zijn ook geen rechtstreekse vluchten naar Split."

"Een klassieke relatie kan je dat al zeker niet noemen, als je maar elkaar drie of vier dagen per maand ziet." Van Gucht en Vlasic hebben dus een open huwelijk en hij legde ook uit hoe dat precies werkt voor hen.

Van Gucht deelt geen details over zijn andere relaties

"Het moet natuurlijk tweerichtingsverkeer zijn in zo’n open relatie. Het kan niet de bedoeling zijn dat de ene fun heeft en de andere de pijn moet nemen. Dat werkt niet. Dan is het snel gedaan", stelde Van Gucht.

Dat Van Gucht ook in Vlaanderen een relatie heeft, wordt sinds zijn passage in 'Het Huis' ook steeds minder verborgen. Zo postte Charlotte Van Looy enkele foto's samen met Van Gucht die duidelijk maken dat ze een relatie hebben.