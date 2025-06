Dramatisch nieuws: Wielrenner overlijdt na ongeval in rittenkoers

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Dinsdag is de Turkse wielrenner Mustafa Ayyorkun overleden na een ongeval in de koers. Hij werd amper 21 jaar oud.

Mustafa Ayyorkun was al voor het derde jaar aan de slag bij de continentale wielerploeg Spor Toto Cycling Team. Het noodlot sloeg toe tijdens de vijfde etappe van de Ronde van Iran.

De renner had een ongeval en overleed dinsdag in het ziekenhuis. “We zijn diep bedroefd,” schrijft Emin Müftüoğlu, voorzitter van de Turkse Wielerbond, over de dramatische ontwikkelingen.

“Direct na het ongeval tijdens de wedstrijd hebben we nauw contact onderhouden met het Ministerie van Jeugd en Sport, de Turkse ambassade in Teheran, het consulaat in Tabriz en de Iraanse autoriteiten.”

Het gebeuren werd sinds zaterdag, toen het ongeval gebeurde, zorgvuldig opgevolgd. Er werd nooit gedacht dat dit voorval een fatale afloop zou kennen.

“Van het ziekenhuis kregen we te horen dat onze renner een breuk in zijn nek had en drie dagen ter observatie zou worden opgenomen. Zijn gezondheidstoestand leek positief te ontwikkelen.”

Maar de renner overleed dinsdag dan plots. “Het plotselinge bericht van zijn overlijden heeft ons allemaal diep geschokt. We zijn zeer verdrietig. Mustafa Ayyorkun was een grote waarde voor het Turkse wielrennen”, besluit Müftüoğlu.