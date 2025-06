Meteen kruis over de Tour als Evenepoel niet presteert in de Dauphiné? Zijn trainer spreekt klare taal

Remco Evenepoel neemt het in de Dauphiné op tegen Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar. Toch zal Soudal Quick-Step niet panikeren als Evenepoel nog niet op niveau zou presteren.

In de Ronde van Romandië moest Remco Evenepoel eind april de betere klimmers laten rijden bergop, hij offerde zich uiteindelijk op voor zijn ploegmaat Junior Lecerf. Die kon zo zijn plekje in de top tien in het eindklassement veilig stellen.

Evenepoel was nog wisselvallig in zijn prestaties, wat niet onlogisch was na zijn lange revalidatie. Na de Ronde van Romandië nam Evenepoel een weekje rust, daarna trok hij voor drie weken naar de Sierra Nevada voor een hoogtestage.

Evenepoel heeft nog tijd na de Dauphiné

De Dauphiné wordt voor Evenepoel vooral een belangrijke graadmeter voor de Tour. Maar zijn trainer Koen Pelgrim benadrukt dat er geen paniek zal zijn bij Soudal Quick-Step als Evenepoel nog niet top zou zijn in de Dauphiné.

"Er is nog tijd: als Remco nu al in zijn beste vorm ooit zou zijn, zou de timing niet goed zitten. In de Tour moet hij op zijn best zijn", zegt Pelgrim bij HLN. Vorig jaar werd Evenepoel ook pas zevende in de Dauphiné en daarna derde in de Tour.

En wie goed is in de Dauphiné, is dat niet per definitie in de Tour. "Misschien gaan een aantal jongens dit jaar weer te vroeg pieken. Misschien vliegen ze in de Dauphiné, maar missen ze iets in de Tour", stelt Pelgrim nog