Na nieuwe stunt van Mathieu van der Poel: "Kijk wat er met Remco Evenepoel gebeurde"

Mathieu van der Poel zit niet om een stunt verlegen. Deze week was het opnieuw prijs met de Nederlander.

Heel wat sporters hebben in hun contract staan dat ze bepaalde zaken niet mogen doen in hun vrije tijd. Skieën bijvoorbeeld, maar voor Mathieu van der Poel geldt dat niet.

De Nederlander krijgt de vrijheid van Alpecin-Deceuninck om te doen wat hij wil. Zo doken er deze week beelden op dat Van der Poel aan het waterskieën was.

“We geven Mathieu al vijftien jaar die ruimte. Het zou lullig zijn om ineens te zeggen: we zijn van gedachten veranderd, je mag niet meer skiën”, vertelt Philip Roodhooft in Helden Magazine.

Alpecin-Deceuninck vertrouwt Mathieu van der Poel

“En als wij het hem hadden willen verbieden, dan is de grote vraag wanneer we dat dan hadden moeten doen. Hadden Christoph en ik tegen een vijftienjarige Mathieu moeten zeggen: je mag niet skiën? Dan had hij gedacht: die gasten zijn gestoord.”

Roodhooft verwijst zelfs naar de situatie van Evenepoel. “Kijk, Remco Evenepoel is in de voorbereiding op dit seizoen tegen een autodeur gereden. Ik bedoel daarmee te zeggen: een ongeluk zit in een klein hoekje.”

Al weet hij wel dat het ook de bedoeling is dat je het gevaar niet gaat opzoeken. En op dat vlak zit het gevoel bij Van der Poel heel erg goed.

“We hebben geen moment het gevoel dat Mathieu op een verkeerde manier omspringt met de vrijheid die hij krijgt. En als het mis gaat, kan iedereen roepen: heel dom. Maar ja, de afgelopen vijftien jaar werkte het wel.”