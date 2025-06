Nathan Van Hooydonck zegt hoe diep hij nog mag gaan op de fiets na zijn hartaanval

In september 2023 sloeg het noodlot toe voor Nathan Van Hooydonck. Gelukkig kan hij het nog navertellen en mag hij ook weer fietsen.

In 2023 kreeg Nathan Van Hooydonck een hartaanval toen hij met de auto aan het rijden is. Het verdict was loodzwaar voor de renner van Team Visma. Een te grote rechterhartkamer zorgde voor hartritmestoornissen. Er werd een defibrillator ingepland om hem in de toekomst te redden als het fout gaat.

Het betekende wel het einde van zijn professionele wielercarrière en dat was toch even serieus slikken. Ondertussen mag de ex-renner al een hele tijd volop sporten en dat doet hem duidelijk weer veel deugd.

Van Hooydonck heeft strenge richtlijnen van dokter

Al moet hij wel richtlijnen van de dokter goed opvolgen, maar dat is geen enkel probleem. “Ik weet ook vooral zelf heel goed wat kan en wat niet kan”, klinkt het in Het Nieuwsblad. “Ik ben jarenlang dag in, dag uit met fietsen bezig geweest dus ik ken mijn lichaam best goed. Daarom luister ik in de eerste plaats naar mijn gevoel”, gaat hij verder.

De drempel voor Van Hooydonck is 170 hartslagen per minuut. “Als ik nu ga fietsen, dan rijd ik aan hartslag 130 gemiddeld en dat vind ik al meer dan snel genoeg. Dat is gewoon een rustige duurzone. En dat vind ik prima.”

Het is voor hem een succes om weer te fietsen. “De laatste tijd heb ik best weer veel gefietst, ook omdat ik het weer écht leuk begin te vinden. Dat is toch even anders geweest. In het begin vond ik er helemaal niks aan”, besluit Van Hooydonck.