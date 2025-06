'Op weg naar de uitgang? UAE Team Emirates-XRG is bikkelhard voor Juan Ayuso'

Juan Ayuso trok met veel ambities naar de Giro, maar moest de strijd staken na enkele valpartijen en een bijensteek. De Spanjaard lijkt dat jaar nog weinig kansen te krijgen bij UAE Team Emirates.

Nadat hij in 2022 en 2023 de Vuelta had gereden en vorig jaar de Tour, werd Juan Ayuso dit jaar naar de Giro gestuurd. Na zijn eindwinst in Tirreno-Adriatico en tweede plaats in de Ronde van Catalonië was hij een van de topfavorieten.

Ayuso won ook de eerste rit met aankomst bergop, maar na een valpartij in de graveletappe liep hij een wonde aan zijn knie op die gehecht moest worden. Die hechtingen kwamen tijdens de tweede tijdrit weer los en het herstel kostte Ayuso veel krachten.

De Spanjaard ging nog eens tegen de grond en verloor in de derde week heel veel tijd. Ayuso was weggezakt naar de 26ste plaats en toen hij een bijensteek opliep, gaf hij er in de 17de etappe de brui aan.

Geen Vuelta en Lombardije voor Ayuso

Ayuso zou hervatten op 2 augustus in de Clasica San Sebastian en ook een doel maken van het WK in Rwanda. Maar volgens AS komt Ayuso niet voor in de plannen van UAE voor de Vuelta en de Ronde van Lombardije, terwijl hij die laatste koers wel wil rijden.

De ploeg wil renners onder de 25 jaar geen twee grote rondes per jaar laten rijden. Vraag is welke grote koersen Ayuso dit jaar dan wel nog kan rijden. Of probeert UAE hem dan toch naar de uitgang te duwen?