Philip Roodhooft over Mathieu van der Poel: "Heb me daar aan geïrriteerd"

Mathieu van der Poel krijgt bij Alpecin-Deceuninck veel vrijheid, maar presteert ook altijd. Philip Roodhooft begrijpt dan ook niet dat er telkens kritiek komt.

Winst in de Ename Samyn Classic, winst in Milaan-Sanremo, winst in de E3 Saxo Classic, derde in de Ronde van Vlaanderen en winst in Parijs-Roubaix. Het klassieke voorjaar van Mathieu van der Poel was opnieuw uitmuntend.

Toch krijgen Mathieu van der Poel en Alpecin-Deceuninck nog vaak kritiek op hoe ze het seizoen aanpakken. "Ik heb me steeds meer geïrriteerd aan die kritiek", zegt algemeen manager Philip Roodhooft in Helden Magazine.

Roodhooft begrijpt kritiek op aanpak niet

Er wordt van Van der Poel verwacht dat hij presteert in de Monumenten. In 2024 won de Nederlander de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. "En dan kreeg hij achteraf het verwijt dat hij maar zeven koersen had gereden… Ik denk dan: het is toch niet slecht gegaan?"

Volgens Roodhooft werkt hun aanpak wel degelijk, want de programma's die zij samenstellen, hebben bijna altijd tot succes geleid. Zo werd er bij Van der Poel gekozen om een aantal belangrijke koersen zeker te rijden.

"Van een paar andere koersen beslissen we op het laatste moment of Mathieu eraan meedoet. Andere ploegen houden blijkbaar meer vast aan een vast programma", stelt Roodhooft nog.