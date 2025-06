Privé-sponsor van Wout van Aert krijgt promotie: Lotto gaat met andere naam naar de Tour

Na het vertrek van Dstny als tweede naamsponsor is Lotto nog altijd op zoek naar een vervanger. Die is nog niet gevonden, maar tijdens de Tour komt er wel nieuwe sponsor in de naam.

Na amper twee jaar vertrok Dstny eind vorig jaar als sponsor bij Lotto, waardoor de ploeg dit jaar gewoon Lotto Cycling Team heet. Het was al van 1989 geleden dat er geen tweede naamsponsor was. Lotto is wel op zoek naar een tweede naamsponsor en de Tour is voor ploegen een uitgelezen moment om zo'n aankondiging te doen. Die lijkt er niet te komen, maar er zal wel een tweede naamsponsor zijn tijdens de Tour. CAPS krijgt promotie tijdens de Tour Volgens HLN zal de ploeg in juli door Frankrijk rijden als 'Lotto-CAPS'. Het West-Vlaamse bedrijf, dat gespecialiseerd in brandstof en tank- en laadstations, verlengde onlangs zijn sponsordeal tot eind 2026 en wordt daarvoor beloond. CAPS is al sinds 2012 een sponsor van Lotto. Eerst als brandstofsponsor, later vergoedde het ook de twee ploegbussen. Daardoor kreeg CAPS een plaats op het achterwerk van de renners, een plaats die vaak in beeld komt. Tijdens de Tour krijgt CAPS dus ook een plaats vooraan en achteraan op het shirt bij Lotto. CAPS is ook actief in het veldrijden, waar het tijdens de wintermaanden een privé-sponsor is van... Wout van Aert.