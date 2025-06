Richard Plugge is keihard voor organisatie van de Tour: "Pure waanzin"

Visma-Lease a Bike zette de Giro in het slotweekend nog op zijn kop. In de Tour kan dat nog eens gebeuren, want de organisatie besliste om de laatste rit een pak lastiger te maken.

Om de laatste rit van de Tour wat aantrekkelijker te maken, besliste organisator ASO om drie keer de beklimming van Montmartre toe te voegen. De top van de laatste beklimming ligt op amper 6 kilometer van de streep. De kans op een koninklijke sprint op de Champs-Élysées is zo een pak kleiner geworden. Voor renners als Mathieu van der Poel of Wout van Aert is het wel een extra kans, maar ook voor het klassement kan het nog invloed hebben. Plugge geen fan van Montmartre Richard Plugge, CEO van Visma-Lease a Bike, is geen voorstander van het toevoegen van Montmartre. "Tijdens de Olympische Spelen reed er dertig man over Montmartre", zegt hij bij WielerFlits Podcast. "Nu stuur je daar een volledig Tourpeloton van 150 vermoeide renners overheen, allemaal met winstkansen. Dat is pure waanzin." Maar Plugge legt zich wel neer bij het parcours en wil er ook gebruik van maken. "Wij gaan daar ook chaos maken. Wij gaan er nu ook vol voor om daar heel de boel ondersteboven te gooien." Maar of het slim is om Montmartre toe te voegen, daar kon Plugge nog geen antwoord op geven.