🎥 Viktor Verhulst pakt uit met anekdote over Thibau Nys: "Moet mij nog excuseren"

Viktor Verhulst kent heel wat toppers uit het peloton. Bij Thibau Nys moet hij zich wel nog eens excuseren.

Net als heel wat Vlamingen is ook Viktor Verhulst een wielerfan. Hij droomde als 18-jarige ook van een eigen wielercarrière, maar echt talent had hij niet. Verhulst mocht wel eens gaan testen bij de ploeg van Patrick Lefevere.

Hard rechtdoor rijden lukte nog, maar bochten nemen was een probleem. "En dan houdt het redelijk snel op in Vlaanderen", zegt Verhulst in zijn eigen vlog in gesprek met Soudal Quick-Step CEO Jurgen Foré.

Tijdens Luik-Bastenaken-Luik was Verhulst namelijk uitgenodigd door Sporza om de koers mee te volgen. Remco Evenepoel, die Verhulst goed kent, kon hij voor de koers niet spreken. De olympische kampioen was te gefocust.

Nys uitgenodigd in discotheek

Over Thibau Nys had Verhulst wel nog een opvallende anekdote. "Ik ken Thibau. Ik moet mij nog excuseren voor iets dat ik met hem heb meegemaakt. We zaten samen in Val Thorens (wintersportoord, nvdr.)."

"Ik heb hem toen naar een discotheek laten komen, maar tegen dat hij er was, was ik al weg. Ik heb dus wat geghost, per ongeluk. Het zou hier wel een mooi moment zijn om mijn excuses aan te bieden." Die excuses kon hij door de hectiek van de koers toen niet aanbieden.