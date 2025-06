Bakelants vindt dat het moeten is voor Evenepoel: "Anders gaan er vervelende vragen komen"

Remco Evenepoel rijdt vanaf zondag de Dauphiné, zijn laatste test voor de Tour. Voor Jan Bakelants is er maar één iets wat Evenepoel de komende week écht moet doen.

Iets meer dan een maand dan zijn vijfde plaats in het eindklassement van de Dauphiné staat Remco Evenepoel aan de start van de Dauphiné. De dubbele olympische kampioen neemt het op tegen zijn grote rivalen Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar.

In de Dauphiné moet Evenepoel nog niet top zijn, het hooggebergte in de Tour volgt pas na tien à twaalf dagen. Dat is pas over iets meer dan een maand. Wie nu al top is, is dat straks niet meer aan het einde van de Tour.

Moet Evenepoel de tijdrit winnen in de Dauphiné?

Jan Bakelants ziet voor Remco Evenepoel wel één uitdaging, namelijk de tijdrit van 17,7 kilometer op dag vier. "Die moet hij winnen, vooral tegenover Pogacar moet hij tonen dat hij nog steeds dé referentie is", zegt hij bij HLN.

Volgens Bakelants zou het pas echt nieuws zijn als Evenepoel de tijdrit niet zou winnen. "Als hij verliest, gaan er vervelende vragen komen." Net voor de Tour zou het geen boost zijn voor zijn vertrouwen.

Voor Evenepoel zou het dan ook mentaal een tikje zijn als hij niet zou winnen. Vorig jaar in de laatste rit van de Tour verloor Evenepoel voor het eerst in zeven tijdritten van Pogacar, nu wil hij weer aanknopen met een zege.