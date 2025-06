Een andere Remco Evenepoel? Jan Bakelants: "Er is me iets bijzonder opgevallen..."

Remco Evenepoel rijdt vanaf zondag de Dauphiné, zijn laatste test voor de Tour. Er is Jan Bakelants de laatste tijd wel iets opgevallen aan Evenepoel.

Door zijn ongeval op training heeft Remco Evenepoel nog maar tien koersdagen in de benen dit jaar. De dubbele olympische kampioen werkte die allemaal af op een periode van amper 16 dagen, waarin hij wisselvallig presteerde.

Na de Ronde van Romandië, waarin Evenepoel vijfde werd in het eindklassement, nam hij een week rust en daarna vertrok hij op hoogtestage. Dat deed Evenepoel in alle rust, dat merkte ook Jan Bakelants op.

"Er is me de voorbije weken iets bijzonders opgevallen: het is opmerkelijk hoeveel sereniteit er over Remco is neergedaald, volgens mij heeft hij een heel goede voorbereiding gehad", zegt Bakelants bij HLN.

Betere Evenepoel in de Dauphiné?

Evenepoel zal wellicht een pak beter zijn dan in de Ronde van Romandië, waar hij bergop onder meer Christian Rodriguez (Arkea-B&B Hotels), Mathys Rondel (Tudor) en Jorgen Nordhagen (Visma-Lease a Bike) moest laten voorgaan.

Iets minder dan een maand voor de Tour denkt Bakelants dat Evenepoel al veel beter zal zijn. "Ik verwacht een Evenepoel die onder Pogacar en Vingegaard staat, maar wel weer ruim boven al de rest, zoals in de Tour 2024."