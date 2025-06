Geert De Vlieger lovend over zijn goede vriend Ludo Dierckxsens: "Zo iemand was hij"

Zaterdagochtend wordt Ludo Dierckxsens (60) begraven in Westerlo. Vriend en ex-doelman Geert De Vlieger kan nog altijd niet vatten dat Dierckxsens er niet meer is.

Ludo Dierckxsens werd op donderdag 29 mei onwel tijdens de 1.000 km voor Kom Op Tegen Kanker. De hulpdiensten die achter zijn peloton reden probeerden hem nog te reanimeren, maar er kon geen hulp meer baten.

Geert De Vlieger ging vaak fietsen met Dierckxsens en was vorige week ook aanwezig op de 1.000 km voor Kom Op Tegen Kanker. "We vertrokken die ochtend goedgehumeurd, Ludo met zijn bekende brede glimlach", zegt hij bij JOE.

"Maar ‘s middags is die leuke dag een noodlottige dag geworden. We hebben het onwezenlijke meegemaakt: we zijn ‘s morgens vertrokken met Ludo, maar hebben hem ‘s avonds niet meer mee kunnen nemen naar Mechelen. Dat is nog altijd niet te vatten."

Mooie herinneringen aan Dierckxsens

De Vlieger zal Dierckxsens vooral herinneren als een warme man. "Ludo was iemand die door iedereen geliefd was en met zijn brede glimlach elke kamer vulde. Ik heb hem nooit triest of kwaad gezien, ook al was hij ongetwijfeld weleens droevig."

"Maar hij bracht altijd vreugde. De fietstochten die we samen maakten waren altijd afzien, hij was echt nog heel goed in conditie op zijn 60ste, maar het zijn vooral de mooie herinneringen die ik altijd mee zal nemen."