Mag Van der Poel nog deelnemen aan WK mountainbiken? Roodhooft is klaar en duidelijk

De test van Mathieu van der Poel op de mountainbike in Nove Mesto mislukte helemaal. Toch focust hij na de Tour weer op het mountainbiken om in september een gooi te doen naar de wereldtitel.

Dat Mathieu van der Poel zondag aan de start staat van de Dauphiné is een klein mirakel, want in Nove Mesto liep hij bij een val een afrukkingsbreukje in de pols op. Maar zijn voorbereiding op de Tour komt dus niet gevaar.

Na de Tour zal Van der Poel zich opnieuw focussen op het WK mountainbiken in september en daar heeft Alpecin-Deceuninck ook helemaal geen problemen mee, zegt Philip Roodhooft bij Helden Magazine.

"Het voordeel is dat dat WK in september is, op een moment dat alle andere doelen al achter de rug zijn." De klassiekers en de Tour zijn al gereden en het WK op de weg in Rwanda is niet op maat van Van der Poel.

Van der Poel nu al bezig met Olympische Spelen

Ondanks zijn val in Nove Mesto is Van der Poel niet weg te houden van de mountainbike. "We weten allemaal hoe graag Mathieu op de mountainbike zit. Doordat het fietsen op de weg prioriteit heeft, is het mountainbiken de laatste jaren op het tweede plan geraakt."

Dat mountainbiken zal de komende jaren misschien wel een prominentere rol innemen in het programma van Van der Poel. "De Spelen van 2028 zitten misschien ook al in zijn achterhoofd", stelt Roodhooft nog.