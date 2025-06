Na de incidenten dit voorjaar met Van der Poel: Wuyts wijst naar supporters van Van Aert

Mathieu van der Poel was dit voorjaar opnieuw het doelwit van enkele toeschouwers. Michel Wuyts kijkt vooral in de richting van supporters van Wout van Aert.

In de E3 Saxo Classic spuwde een toeschouwer richting Van der Poel, in Parijs-Roubaix gooide iemand een halfvolle bidon in zijn gezicht. Niet voor het eerst was Mathieu van der Poel dit voorjaar het mikpunt van supporters.

Van der Poel won dit voorjaar Le Samyn, Milaan-Sanremo, de E3 Saxo Classic en Parijs-Roubaix. Hij werd ook nog eens derde in de Ronde van Vlaanderen. Die dominantie lijken sommigen dus niet te kunnen smaken.

Viseren Van Aert-supporters Van der Poel?

"Je moet die vooral gaan zoeken in het kamp van Wout van Aert", zegt Michel Wuyts in de Tourspecial van Wieler Revue. "Met dien verstande dat Van Aert daar voor niks tussen zit."

Want volgens Wuyts heeft Van Aert al lang begrepen dat hij niet of zelf nooit meer aan Van der Poel kan tippen. Daarvoor is Van der Poel te ver van hem weggereden in het domein van de klassiekers, vindt Wuyts.

"Toch denk ik dat hij daarmee heeft leren leven. Maar voor de supporters is het een hele pijnlijke conclusie en vergis je niet hoeveel fans Wout van Aert heeft", besluit Wuyts nog.